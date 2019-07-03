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Çocuklarına doğru yüzen köpek balığını drone sayesinde fark etti

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, denizde oynayan çocuklarını drone ile görüntülerken onlara doğru yüzen bir köpek balığını fark etti.

Çocuklarına doğru yüzen köpek balığını drone sayesinde fark etti, System.String[]
ABD'nin Florida eyaletinde bir baba, denizde oynayan çocuklarını drone ile görüntülerken onlara doğru yüzen bir köpek balığını fark etti. Babalarının çığlıkları üzerine çocuklar panikle denizden çıktı.

Florida'da profesyonel fotoğrafçı Dan Watson eşiyle birlikte drone'la çekim yaparken korkunç bir olay yaşadı. Watson, drone'la denizde oynayan 3 çocuğunu görüntülediği sırada bir köpek balığının onlara doğru yüzdüğünü fark etti. Baba Watson ve eşinin çığlıkları üzerine çocuklar panikle kıyaya doğru yüzmeye başladı.

Olayın ardından açıklama yapan Dan Watson, "Drone'u uçurduktan kısa bir süre sonra, suyun içinden kendilerine doğru ilerleyen bir gölge gördüm. Çocuklara çok fazla yakındı" dedi. Anne Sally ise "Eşim bana drone'daki kareyi gösterdi. Çıkın çıkın diye bağırdım. Korkunçtu" sözleriyle o an yaşadığı korkuyu ifade etti.

Her yıl yüz binlerce turistin geldiği Florida'da köpek balığı saldırılarına sık rastlanıyor. - FLORIDA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
Florida, 3. Sayfa
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