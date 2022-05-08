Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: "Engelli olmam, anne olmama engel değil" - Son Dakika
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Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: "Engelli olmam, anne olmama engel değil"

08.05.2022 09:49
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: "Engelli olmam, anne olmama engel değil"

Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: "Engelli olmam, anne olmama engel değil" Geçirdiği operasyonla bacaklarını kaybetti, kendini çocuklarına adadı Pendik'te yaşayan 3 çocuk annesi Melek Çoban, 2008 yılında geçirdiği operasyonla bacaklarını kaybedince kendini çocuklarına adadı.

Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: "Engelli olmam, anne olmama engel değil"

Geçirdiği operasyonla bacaklarını kaybetti, kendini çocuklarına adadı

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan 3 çocuk annesi Melek Çoban, 2008 yılında geçirdiği operasyonla bacaklarını kaybedince kendini çocuklarına adadı. Çocuklarına gözü gibi bakan engelli anne, "Engelli olmam anne olmama engel değil" dedi.

Pendik'te yaşayan, Emirhan, Muhammedve Tuğbaadında 3 çocuk annesi olan 35 yaşındaki Melek Çoban, kemik erimesi nedeniyle 2008 yılında geçirdiği operasyon sonucu iki bacağını da kaybetti. Doktorların bacaklarını kesmek zorunda kaldığı Çoban, hayata sımsıkı sarılarak kendini çocuklarına adadı. Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakarak çocuklarının derslerinde, oda düzeninde, giyim ve kuşamlarında bizzat yardımcı oluyor.

"Evlatlarıma gül gibi bakmaya uğraşıyorum"

Kendini çocuklarına adayan anne Melek Çoban, "Benim 3 çocuğum, iki oğlum, bir kızım var. Allah'a şükürler olsun engelliyim ama evlatlarıma gül gibi, çiçek gibi bakmaya uğraşıyorum ve mücadele ediyorum. Çocuklarım çiçektir. Evlat candır, kandır. Elimden geldiği kadar ne kadar engelli olursam olayım ömrüm boyunca mücadele edeceğim. Annelik kutsaldır. Allah korusun televizyonlarda neler görüyoruz çocuğunu doğurup da çöpe atanlar da var" dedi.

"2 ayağım yok ama dünyalar tatlısı 2 oğlum, 1 kızım var"

Anne Çoban, "Allah 3 çocuğumu da düşmanlardan, kötülüklerden korusun. Çok şükür çocuklarımı okutuyorum, derslerini çalıştırıyorum, yemek yapıyorum. Ömrüm yettiğince bu böyle devam edecek. Engelli olmam anne olmama kesinlikle engel değildir. Ne kadar olursa olsun ben bir anneyim. 2 ayağım yok ama dünyalar tatlısı 2 oğlum, 1 kızım var. 2008 yılında kemik erimesi nedeniyle ayaklarımı kaybettim. Ama hiçbir şekilde anne olmama engel değil. Allah'a şükürler olsun, iyi ki çocuklarım olmuş. Allah ömür verdikçe çocuklarımla mücadele etmeye çalışıyorum, çalışacağım da" ifadelerini kullandı.

Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil
Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: Engelli olmam, anne olmama engel değil

YORUMLAR
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Kızım Beni Adam Etti! Kızım Beni Adam Etti! Sivaslı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor Sivaslı annenin fedakarlığı engelli 3 çocuğunu hayata bağlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Engelli anne çocuklarına gözü gibi bakıyor: 'Engelli olmam, anne olmama engel değil' - Son Dakika


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