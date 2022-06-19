Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan bedensel engelli babaya anlamlı ziyaret

Siirt'te Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Babalar Günü" dolayısıyla 3 çocuk babası bedensel engelli Hikmet Kasırga'yı (46) evinde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, beraberinde merkezde gönüllülük esasıyla faaliyet yürüten gençlerle, Yeni Mahalle'de yaşamını sürdüren, eşini kaybettiği için çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Kasırga'yı ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Gençler, 3 yaşında oyun oynarken trenin çarpması sonucu sol bacağını kaybeden Kasırga'ya çiçek, aile fertlerine de çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kısacık, çocuklarına fedakarca bakan Hikmet Kasırga'nın "Babalar Günü"nü kutlamak istediklerini söyledi.

Kısacık, Kasırga'ya ve aile fertlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kasırga da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muhdi Eldemir de yer aldı.