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Çocuklarına içki içiren anne ve baba çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı

1 saat önce

Çocuklarına içki içiren anne ve baba çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldıUŞAK - Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak'ta gözaltına alınan eski eş ve...

Çocuklarına içki içiren anne ve baba çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı

UŞAK - Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine Uşak'ta gözaltına alınan eski eş ve kocası çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları daha dünyaya geldi. Serkan D., 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından savcılık talimatıyla anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından Uşak'ta oturdukları evde gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren karı koca, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Serkan, Bursa, Uşak, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:01 Kaynak: İHA
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