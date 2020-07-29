Çocuklarına intihar edeceği yönünde mesaj atınca, polis alarma geçti - Son Dakika

ANTALYA'da çocuklarına cep telefonuyla mesaj atıp, intihar edeceğini söyleyen Celal S. (65) polisi alarma geçirdi. Kendisini eve kilitleyen Celal S. polisin 2 saatlik çalışması sonucu ikna edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 Sokak'taki bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Zihinsel engelli oğluyla birlikte yaşayan Celal S., diğer çocuklarına cep telefonunda tabancayla intihar edeceğine dair mesaj attı. Mesajı gören çocukları, polise haber verdi. Kısa sürede adrese giden ekipler, kendisini eve kapatan Celal S.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Özel Harekat Polisleri de olay yerine çağrıldı. Celal S.'nin diğer 4 çocuğu da eve geldi Polis, sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşlar balkonlara çıkıp, cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı.

Özel Harekat polisleri koç başıyla birlikte apartmana girdi. Polislerin kapı önünde 2 saat süren ikna çabaları üzerine, Celal S., kapıyı polislere açtı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Celal S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Manavgat Adliyesi'nden emekli olan ve 1,5 ay önce beyin ameliyatı geçiren Celal S.'nin, tabancasını daha önce emniyete hibe ettiği öğrenildi. Celal S.'nin zihinsel engelli oğlunun ise olay sırasında diğer kardeşlerinin yanında olduğu bildirildi.