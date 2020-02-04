Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı - Son Dakika
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Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşan aileler, evlat nöbetini sürdüren anneleri umutlandırdı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşan aileler, evlat nöbetini sürdüren anneleri umutlandırdı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 155'inci gününe girdi.

Son olarak baba Metin Açan'ın, 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğluna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren ailelere moral oldu.

"Çok umutluyuz"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Yıldız Ballı, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Bugün bir aile daha evladına kavuştu. Çok umutluyuz. Allah umudumuzu kaybettirmiyor. İnşallah evlatlarımız da gelir." diyen Ballı,şöyle konuştu:

"Eylemi sürdürmeye devam edeceğiz çünkü doğru adresteyiz. Evlatlarımızı HDP götürmüş. Çocuğum daha küçücüktü, ne suçu ne günahı vardı? On yaşındaki çocuğu götürüyorlar, evlatlarımızın eline silah verip, dağa çıkarıyorlar."

İki kez kalp krizi geçirdiğini, evladına kavuşmadan ölmek istemediğini anlatan Ballı, evlatlarına kavuşmak istemelerinin en doğal hakları olduğunu aktardı.

"Evladım teslim olmuş gibi sevindim"

Van'dan gelerek, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, 155 gündür evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kızından 8 yıldır haber alamadığını dile getiren Sancar, "Kızımı istiyorum, kızıma gelinlik giydirmek istiyorum." diye konuştu.

Sancar, evlatlarının gelmesini beklediklerini aktararak, "Kar, kış, soğuk demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Bugün 5'inci aile de çocuğuna kavuştu. Evladım teslim olmuş gibi sevindim." ifadelerini kullandı.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Sancar, şunları kaydetti:

"Seni çok seviyoruz. Her yerde eksikliğin var kızım. Senin hayalin okumaktı. Hepimiz seni çok özledik. Seni ne zorluklarla büyüttüm, biliyorsun kızım. Beni duyuyorsan, görüyorsan seni çok özledik, dön, gel."

Oturma eyleminde Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kızı Mekiye Kaya'ya, babaanne Halime Kadran da torunu İbrahim Halil Kadran'a kavuşmuştu.

Son olarak da Metin Açan'ın, 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çocuklarına kavuşan aileler evlat nöbetinde umutları artırdı

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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