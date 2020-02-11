Çocuklarına kavuşmanın heyecanı içerisinde bekliyorlar - Son Dakika
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Çocuklarına kavuşmanın heyecanı içerisinde bekliyorlar

6 saat önce

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak dağa götürülen oğulları Hüseyin'in güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Çocuklarına kavuşmanın heyecanı içerisinde bekliyorlar, System.String[]

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak dağa götürülen oğulları Hüseyin'in güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Aile sevinç içersin de çocuklarına kavuşacağı saati iple gibi çekiyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 2015 yılında İstanbul'da çalışan Hüseyin'in (25) babası Nizamettin ile annesi Aslıhan Eşrefoğlu, ikamet ettikleri Erzurum'dan 6 Şubat'ta HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katılmıştı. Çocuğunun kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten baba Eşrefoğlu, teslim olduğunu duyunca çok sevindiklerini aktardı. Eşrefoğlu, "Oğlum bugün teslim olmuş, daha getirmediler. Çok seviniyorum, oğlumu çok seviyorum" dedi.


Anne Aslıhan Eşrefoğlu ise devlete çok teşekkür ettiğini kaydetti. Eşrefoğlu, "Çok şükür, Allah devletimizden razı olsun, çok teşekkür ediyorum devletimize. Bize buradayken haber geldi, oğlumun geldiğinin ben çok sevindim, Allah diğerlerinin de bir araya gelmesini diliyorum. İnşallah hepsi görür gelir, kimse orda kalmaz. Allah devleti başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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