Çocuklarına Kimlik Alamayan Babanın Mağduriyeti Son Buldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Erdal Görgün babası vefat edince dedesi tarafından nüfusuna alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Erdal Görgün babası vefat edince dedesi tarafından nüfusuna alındı. Yıllar sonra halasının kızı ile evlenen Görgün, eşi resmiyette yeğeni olarak gözükünce resmi nikah kıyamadı ve çocuklarına kimlik çıkaramadı. Görgün'ün mağduriyeti giderilerek çocuklarına kimlik çıkarıldı.



Gaziantep Valiliğinin devreye girmesi ile çocuklarına kimlik çıkarmanın sevincini yaşayan Erdal Görgün, şimdilerde ise mahkeme süreci tamamlandıktan sonra ve eşi ile resmi nikah kıymak istiyor.



Yaklaşık 22 yıl önce babasını kaybeden ve okula gidebilmesi için dedesinin nüfusuna aldığı Erdal Görgün, yıllar sonra halasının kızı ile evlenince hayatı kabusa döndü. 2 çocuk babası olan Görgün, şimdilerde ne eşi ile resmi nikah yapabiliyor ne de çocuklarına kimlik çıkarabiliyordu. Gaziantep Valiliğinin devreye girmesi ile çocuklarına kimlik çıkaran baba büyük sevinç yaşadı.



Erdal Görgün,"Ben iki yıldır çocuğumun kimliğini çıkaramıyordum. Haberim yayınlandıktan sonra nüfus müdürlüğünde çalışan memurlar bana telefon açtılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.



Resmi nikah istiyor



Erdal Görgün, resmi nikah kıyabilmek için mahkemeye dava açmıştı. Şimdilerde ise dosyasının bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Görgün, "Artık çocuklarımın hem sağlık hem eğitim gibi ihtiyaçlarını daha kolay yapacağım. Adliye'de bulunan dosyalarımın bir an önce neticelenmesini istiyorum. Eşimle artık resmi nikah ile evli gözükmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Öte yandan, nüfus müdürlüğünden çocuklarının kimliklerini alan baba, yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP

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