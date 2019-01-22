Çocuklarına Örnek Olmak İçin Kafede Buluşup Kitap Okuyorlar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün iki yıl önce başlattığı "Yaşasın Annem de Kitap Okuyor Projesi"ne katılan çok sayıda öğrenci velisi, kitap okuyarak çocuklarına örnek oluyor.

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün iki yıl önce başlattığı "Yaşasın Annem de Kitap Okuyor Projesi"ne katılan çok sayıda öğrenci velisi, kitap okuyarak çocuklarına örnek oluyor.



Ayda iki kez bir kafede buluşan çoğunluğu ev kadını öğrenci velileri, okudukları kitapların özetini birbirine anlatıyor.



Yüzlerce roman, şiir ve hikaye kitabı okuyan anneler, çocuklarının bu sayede bilgisayar ve cep telefonlarıyla daha az ilgilenmesinden de memnuniyet duyuyor.



Belenalan köyünden Gülay Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.



Çocuğunun öğretmeninin, "Siz de okuyun. Anneler de okusun, çocuklara iyi örnek olursunuz." dediğini aktaran Keskin, projeye geçen yıl dahil olduğunu dile getirdi.



Oğluyla her akşam 20 dakika kitap okuduğunu kaydeden Keskin, "15 günde bir kadınlar olarak kafede toplanıyoruz. Çay içip herkes okuduğu hikayeleri söylüyor. İçinden başlıkları falan anlatıyor. Bir yılda 4 kitap okudum." ifadelerini kullandı.



Gülay Keskin'in kayınvalidesi Gülseren Keskin ise kendisinin ilkokul mezunu olduğu bilgisini vererek, günde yarım saat kitap okuduğunu belirtti.



Osmaneli ilçesi Balaban İlkokuluna devam eden 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emre Gülcan, "Annemle birlikte okuyoruz, sonra birbirimize anlatıyoruz. 110 kitap okudum." dedi.



Sema Kurun da kızının 4'üncü sınıfa gittiğini ve projeye yeni dahil olduklarını ifade etti.



Çocuklarına rol model olmayı amaçladıklarına değinen Kurun, "Amacımız kitap okumayı sevdirmek. Tavsiyeden ziyade fiili olarak onlara örnek olma gayesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



"İlçede duyulunca yayıldı ve katılım çok yoğun oldu"



Balaban İlkokulu öğretmenlerinden, projenin mimarı Ayşegül Ekinci, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.



Projenin ortaya çıkış öyküsünü aktaran Ekinci, şunları kaydetti:



"Birinci sınıfa başladığım zaman benim en büyük aşkım çocuklarıma okuma aşkını aşılamaktı çünkü kitap okumak bir insanın hayatında çok önemli bir olaydır. Hayatımız boyunca gereklidir. Bilinçli anne babalardan yola çıkmamız gerektiğini düşündük. Sınıf annelerimizle çok iyi bir diyaloğumuz var. Onlarla projeyi konuştum, 'Ayda bir toplanalım, herkes kitap okusun' dedim. 'Çocuklar annelerine sorsun, anne bu haftadaki toplantıda öğretmenime ne anlatacaksın, hangi kitabı okudun?' desinler. Böyle yola çıktık. Velilerimiz haz alarak devam ettiler. Birinci sınıftan bu yana kitap okuyoruz. En az 15 kadın buluşuyoruz. Genelde ev hanımı, çalışan annelerimiz de var. İlk başta katılmayan velilerimiz vardı. İlçede duyulunca yayıldı ve katılım çok yoğun oldu."



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat yüksek mühendisi Derya Helvacı Çetin, aslında görerek öğrenmeyi tercih ettiklerini vurguladı.



Çocuklara sürekli direktiflerde bulunmanın ters tepkiye yol açabildiğine işaret eden Çetin, "Benim iki çocuğum var. Eğer ben yaparsam, iyi örnek olursam onlar da benim yaptıklarımı yapmayı tercih ediyorlar. Evde iki çocuğumla televizyon izliyoruz, tabletimiz, bilgisayarımız var. Uygun zaman dilimlerinde kullandırıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum, özellikle şiir kitapları beni rahatlatıyor. Çocuklara da zaman zaman masal kitapları okuyorum. İki yıl oldu, okuduğum kitap sayısını söyleyemeyeceğim. Ayda iki tane okuyorum." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdüründen kitap okuyan annelere ziyaret



Anneleri, kitap okumak için buluştukları kafede ziyaret eden Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, projenin altyapısının 2023 vizyonu komisyonlarında oluştuğunu söyledi.



Okullarda kurdukları komisyonlarda kararlar alındığını anlatan Ekinci, "Bir öğretmenimiz kitap okuma projesini teklif etti. Böyle bir ilgi beklemiyorduk. Çok güzel tepkiler geliyor. Bir sınıfta tüm velilerin katıldığını öğrendik. Demek ki doğru yolda olduğumuzu gördük. İlçe genelinde çok güzel bir hava yakaladık. Bugün de kitap okumak için buluşan kadınlarımızı ziyaret ettim. Her velimiz okuduğu kitabı anlatıyor, öğretmenimiz de bunları rapor haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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