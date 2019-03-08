Son Dakika Haberleri: Çocuklarına Şiddet Uyguladığı İçin Tepki Gösteren Eşini Bıçakladı (2)

Çocuklarına Şiddet Uyguladığı İçin Tepki Gösteren Eşini Bıçakladı (2)

1 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Samsun'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42) polisteki sorgusunun ardınan adliyeye sevk edildi.

Çocuklarına Şiddet Uyguladığı İçin Tepki Gösteren Eşini Bıçakladı (2), System.String[]
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Samsun'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42) polisteki sorgusunun ardınan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:27 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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