Çocuklarına Şiddet Uyguladığı İçin Tepki Gösteren Eşini Bıçakladı (2)
1 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Samsun'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42) polisteki sorgusunun ardınan adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da alkollü geldiği evinde, çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak, ağır yaralayan Metin Ç. (42) polisteki sorgusunun ardınan adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:27 Kaynak: DHA
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