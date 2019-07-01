Son Dakika Haberleri: Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklandı
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Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklandı

1 saat önce

Antalya'da çocuklarına şiddet uygulayıp aç bıraktığı iddia edilen baba tutuklandı.

Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklandı, System.String[]
Antalya'da çocuklarına şiddet uygulayıp aç bıraktığı iddia edilen baba tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal bir televizyon kanalda yayımlanan haberle ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla araştırma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin, çocukların hastaneden alınan darp raporlarına ve akrabalarının ifadelerine istinaden çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen V.Ö'yü gözaltına aldığı bildirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla koruma altına alınan mağdur çocukların ikametlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildiği aktarılan açıklamada, V.Ö'nün ise çıkarıldığı Serik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:24 Kaynak: AA
Antalya, serik, Güncel
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