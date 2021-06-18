Çocuklarına şiddet uygulayan karısını işaret diliyle polise şikayet etti - Son Dakika

Diyarbakır'da işitme engelli bir baba, çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini karakola giderek işaret diliyle şikayet etti. Çocuklarına şiddet uygulayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre işitme engelli İ.P.'nin eşi M.P., çocuklarına şiddet uyguladı. Duruma tepki gösteren İ.P., bir süre sonra evden çıkarak karakolun yolunu tuttu. İ.P., işaret diliyle durumu anlatarak eşinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, İ.P. ile birlikte ailenin yaşadığı eve gitti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu M.P. kapıyı açtı. Evde ve dışarda bulunan 3 çocuk ile İ.P. ve M.P. polis nezaretinde karakola götürüldü.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR