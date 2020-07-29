Çocuklarına tabancayla intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Antalya'da çocuklarına cep telefonuyla mesaj atıp tabancayla intihar edeceğini söyleyen Celal S. (65), polisi alarma geçirdi. Özel harekat polislerinin de çağrıldığı olayda Celal S., 2 saat sonra ikna edilerek polise kapıyı açtı. Celal S. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 sokak üzerinde yer alan binanın 2'nci katında meydana geldi. Zihinsel engelli oğluyla beraber yaşayan Celal S., çocuklarının cep telefonuna intihar edeceğine dair mesaj attı. Mesajı gören çocukları, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendisini eve kapatan Celal S.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Celal S. için özel harekat polisleri de olay yerine çağrıldı. Durumu haber alan Celal S.'nin 5 çocuğundan 4'ü de olay yerine geldi. Polis, sokağı trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle balkonlarına çıkarken, bazıları ellerindeki cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı.

Olay yerine gelip hazırlıklarını tamamlayan özel harekat polisleri, koç başıyla yukarıya çıktı. Bu sırada müzakereci polisin 2 saat süren ikna çabaları sonuç verdi. Kapıyı polislere açan Celal S., sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Manavgat Adliyesi'nden emekli olan ve 1,5 ay önce beyin ameliyatı geçiren Celal S.'nin tabancasını daha önce emniyete hibe ettiği öğrenildi. Öte yandan, Celal S.'nin zihinsel engelli oğlunun diğer kardeşlerinin yanında olduğu da belirlendi.