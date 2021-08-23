Çocuklarına verecekleri ismi duyanlar şaştı kaldı!

Uzun yıllardır Burak Yamantürk'le birlikte olan Özge Özpirinçci, çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Özpirinçci ile Yamantürk'ün bir kızı olacak.

"GİZLİ GİZLİ 'ÜZÜM' DİYECEĞİM"

Hürriyet'e konuşan güzel oyuncu, "Hamile kaldığımdan beri aklımda tek isim var: Üzüm. Bana herkes, "Çocuğuna bunu yapma Özge" deyip duruyor. Bence güzel bir isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm Teyze. Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağıma. Ama kesinlikte ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma" diyerek şaşkınlık yarattı.

Üzüm isminin anlamı

Asmanın taze ya da kuru olarak yenen ve salkım durumunda bulunan meyvesi

Üzüm isminin sözlük anlamı

Asmagiller (Vitaceae) familyasından, yaprakları elsi, bakka tipi meyveleri olan ve meyveleri için kültürü yapılan, ülkemizde 3 tür ve pek çok kültür çeşidi ile temsil edilen, tırmanıcı gövdeli, çalı formundaki bitkiler.