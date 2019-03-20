Çocuklarından Baydilli'ye Canlı Yayın Sürprizi
2 saat önce
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye katıldığı canlı yayında kızları sürpriz yaparak programa katıldı.
Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli
'ye katıldığı canlı yayında kızları sürpriz yaparak programa katıldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı olan Metin Baydilli çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürürken ailesine fazla zaman ayıramıyor. Baydilli'ye canlı yayınında katıldığı programda çocukları sürpriz yaparak programa katıldı.
Programın son dakikalarında stüdyoya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin kızları Hatice
ve Selime Saadet babalarının yanına geçerek programın kalan kısmında canlı yayında kaldılar. Sürprizden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Baydilli, "Malum seçim çalışmalarından dolayı maalesef ailemize vakit ayıramıyoruz. Çocuklarımız bizim gözümüzün nuru, evimizin neşesidir. Kızlarım da bu durumdan memnun değil ben de öyle ama beni anlayışla karşılıyorlar. Bu kez onlar yanıma geldiler, inşallah daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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