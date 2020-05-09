Çocuklarından, sağlık çalışanı anneleri için klip - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan sağlık çalışanlarının çocukları, uzun süredir göremedikleri annelerinin Anneler Günü'nü, hazırladıkları kliple kutladı.

*- Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun desteğiyle hazırlanan duygusal klip, sosyal medya yoluyla annelere iletildi.

Manavgat'ta yaşayan sağlık çalışanı anneler, çocuklarından video klipli Anneler Günü hediyesi aldı. Anneleri sağlık çalışanı olan çocuklar, Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun desteğiyle uzun süredir göremedikleri anneleri için Anneler Günü hediyesi olarak şarkılı bir klip hazırladı. Çocuklar evlerinden söz ve müziği Yakup Aksoy'a ait olan ses ve kaydı Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu şefi Tayfun Yılmaz tarafından yapılan, video kurgusu Serkan Köse'ye ait 'Bilmece' isimli şarkıyı evlerinden seslendirdi. #BenimAnnemBirKahraman etiketiyle sosyal medyada paylaşılan klip izleyen Manavgatlılara duygusal anlar yaşattı. Klipte şarkı sonunda uzun süredir göremedikleri annelerine sesli mesaj gönderen çocuklar, özlemlerini dile getirdi.

Ceylin Kansu'nun, "Evde tek başına kalıp seni çok özlerken biliyorum ki sen bir insana özveriyle sağlık hizmeti veriyorsun. Seninle gurur duyuyorum", Beren Caz'ın, "Meleğim annem seni çok özledim, sana sarılacağım günü dört gözle bekliyorum", Zübeyde Elif Deniz'in, "Anne ağaç olsan dal olurum, yaprak olurum sana gelirim. Seni seviyorum Anneler Günün kutlu olsun" sözleri izleyenleri duygulandırdı. Klibi izleyen sağlık çalışanı anneleri ise duygusal anlar yaşadı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Bu süreçte özveriyle çocuklarından uzakta insanlara yardım eden sağlık çalışanı tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, yetiştirdikleri bu güzel çocuklar için onlara teşekkür ediyorum. Başarılı bu çalışma için tüm belediye ekibimizi ise tebrik ediyorum" dedi.