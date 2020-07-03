Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyede - Son Dakika

Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyede

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir kadın boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak istemiş ve yaşanan tartışmada silahlı saldırgan, eski karısına kurşun yağdırarak ağır yaralamıştı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir kadın boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak istemiş ve yaşanan tartışmada silahlı saldırgan, eski karısına kurşun yağdırarak ağır yaralamıştı. Polis tarafından Kocaeli'de yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. 2016 yılında boşandığı eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kocaeli'ye kaçan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kocaeli, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyede - Son Dakika
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