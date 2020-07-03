Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi
Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir kadın boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak istemiş ve yaşanan tartışmada silahlı saldırgan, eski karısına kurşun yağdırarak ağır yaralamıştı.
Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir kadın boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak istemiş ve yaşanan tartışmada silahlı saldırgan, eski karısına kurşun yağdırarak ağır yaralamıştı. Polis tarafından Kocaeli'de yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. 2016 yılında boşandığı eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kocaeli'ye kaçan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:01 Kaynak: İHA
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