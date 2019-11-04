Son Dakika Haberleri: Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler: 2 ölü

Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler: 2 ölü

6 saat önce

Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler: 2 ölü Aynı aileden anne ve sürücünün eşi kurtarılamadıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin...

Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler: 2 ölü

Aynı aileden anne ve sürücünün eşi kurtarılamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, Afyonkarahisar- Isparta il yolunun 19. kilometresinde bulunan Ağzıkara köyü mevkiinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajı geçmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüj üzerinde takla attı. Otomobilin ters döndüğü kazada, aynı aileden sürücü Ramazan Aygördü ile araçta bulunan babası Ali Aygördü (44), annesi Nuriye Aygördü (42), eşi Melahat Aygördü ve kardeşi Niyazi Aygördü yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti.

Yaralılardan Nuriye Aygördü ve Melahat Aygördü kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatlarını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, Şuhut'un Çakırözü köyünde yaşayan ailenin, Niyazi Aygördü'yü askerlik yapmak üzerine birliğine teslim etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Çocuklarını askerlik görevini yapmaya götürürken kaza geçirdiler: 2 ölü

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:04 Kaynak: İHA
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