Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi! - Son Dakika

Burdur'daSerpil Erçömlek isimli kadın çocuklarını okula bıraktıktan sonra demiryolu geçidinden geçerken trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Genç annenin ölümünün altından dram çıktı.

İKİ ÇOCUĞUNU KORUMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

Burdur'un Menderes Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda demiryolu geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadın yük trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan talihsiz kadının parmak izi sonucu kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybedenin 33 yaşındaki, 2 çocuk annesi Serpil Erçömlek olduğu tespit edildi. Demiryolunun diğer tarafında bulunan okula çocuklarını bırakan Erçömlek'in eve dönüş yolunda kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Eşinden boşandığı öğrenilen Erçömlek'in iki çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici olarak koruma altına alındığı belirtildi.

"ÜST GEÇİT İSTİYORUZ"

Burdur'dan Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan tren saniyeler sonra karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Şirinevler Mahalle Muhtarı Ahmet Emre, "Buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz. Bağlar Mahallesinde yapılan üst geçit gibi bir üst geçit istiyoruz" dedi.