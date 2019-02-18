Çocuklarını Beklerken Kitap Okuyorlar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir ilkokul tarafından başlatılan proje ile veliler çocuklarını beklerken kitap okuyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir ilkokul tarafından başlatılan proje ile veliler çocuklarını beklerken kitap okuyor.



Ergani İnkılap İlkokulunda kitap okumanın yaygınlaştırılması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.



Bu kapsamda okul yönetimi tarafından "Çocuğumu Beklerken Kitabımı Okuyorum Projesi" hazırlandı. Projeyle, çocuklarını almak için okula gelen velililerin bahçede bekledikleri sırada kitap okumalarını amaçlıyor. Bu sayede velilerin çocuklara örnek olması da hedefleniyor.



İnkılap İlkokulu Müdür Yardımcısı Zülküf Çeri, yaptığı açıklamada, projenin veliler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.



Okul bahçesinde çocuklarını bekleyen velileri gördüklerinde bu projeyi hazırlamaya karar verdiklerini ifade eden Çeri, proje ile bekleme sürelerinde okumaları için velilere kitap dağıttıklarını aktardı.



Çeri, veliler kitapları okurken, yanlarında getirdikleri çocuklarının da kitap okumaya başladığını anlatarak, projenin süresiz şekilde okulda uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

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