Son Dakika Haberleri: Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci gününde
Son Dakika Genel Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci gününde

Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci gününde

1 saat önce

Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 38'inci gününe girdi.

Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 38'inci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 38'inci gününde de devam ediyor. 4 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılarak dağa götürülen kızı Fadime Levent için Kütahya'dan gelen Hatice Levent, evladını alana kadar burada olacağını söyledi. Levent, "Yavrumu çok özledim. Her söz boğazımda düğümleniyor. Yavruma kavuşmak istiyorum. İnşallah yavrularımızı bırakırlar, yavrularımız bize gelir inşallah. Yavrum ne olur dizimin dibine gel. Senin yerin oralar değil, benim yanım, bizim yanımız. Ne olur yavrum, bizim yanımıza gelin. Yavrularımızı çok özledik. Fadime'mi çok özledim. Kardeşleri çok özledi. Fadime'm ne olur dizimin dibine dön, Fadime'm gel. Yavrumu alana kadar buradayım" dedi.

Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38'inci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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