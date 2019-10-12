Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 40. gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 40'ncı gününe girerken, terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılan oğlu Erkan Akkuş'a seslenen Baba Fahrettin Akkuş, "Oğlum, kaçın gelin teslim olun. Hep yanınızdayız" dedi.



Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 40'ncı gününde de devam ediyor. İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül'de HDP binası önündeki oturma eylemine katılmıştı.



"Oğlum gel teslim ol"



Oğlu gelinceye kadar HDP il binası önünde oturacağını belirten Baba Akkuş, "Oğlum 19 yaşındayken terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Bugüne kadar her hangi bir haber almış değilim. İnşallah sağ salim gelip devlete teslim olur. Beni görüyor ve duyuyor ise buradan sesleniyorum, 'Oğlum gel teslim ol. Devlet ve millet hepimiz sizin arkanızdayız. Gelin teslim olun'. Çocuklarımız gelinceye kadar da sonuna kadar burada bekliyoruz" diye konuştu.



Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti ise devam ediyor. - DİYARBAKIR