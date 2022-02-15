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Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı - Son Dakika

Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı

15.02.2022 12:27
Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı

BOLU'da çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U.'nun çalışır halde bıraktığı otomobil, motor kısmından çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

BOLU'da çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U.'nun çalışır halde bıraktığı otomobil, motor kısmından çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Köroğlu Mahallesi, Yağmur Sokak'ta oturan İsmail U., sabah saatlerinde çocuklarını okula götürmek için 14 BP 116 plakalı otomobilini çalıştırdı. İsmail U., çocuklarını almak için eve girdiğinde otomobil motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden İsmail U.'nun ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Otomobil kullanılmaz hale geldiği yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.


Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı
Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklarını bindirmeye hazırlandığı otomobili alev aldı - Son Dakika
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