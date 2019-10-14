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Çocuklarını düşünen belediye

2 saat önce

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik "Okulumda Şenlik Var" sloganıyla başlatılan kültür projesi tüm hızıyla devam ediyor.

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Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik "Okulumda Şenlik Var" sloganıyla başlatılan kültür projesi tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte Türk kültürünün nesilden nesle aktarıla gelmiş gölge oyunu "Hacivat-Karagöz"ün yanı sıra "İbiş ile Yarışmalar", "İncili Çavuş", "Sihirbaz Gösterileri" ve Yusuf Duru'nun anlatımıyla "Kıssadan Hisseler" gibi bölümler yer alıyor. Toplamda 18 mahalle ve 20 okulu kapsayan proje, çocukları hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor.


"En köklü yatırım geleceğe, geleceğin teminatı çocuklara yapılan yatırımdır." Talas Belediyesi, bu düşünceden hareketle bir yandan şehrin imarı ile ilgili çalışmalar devam ederken öte yandan geleceğimiz olan çocukların bilinçli nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla "Okulumda Şenlik Var" projesini başlattı.


İlk durağı Çömlekçi Mahallesi olan şenlik, ilk hafta Yazyurdu, Örencik, Yazılı, Kepez, Kuruköprü, Çatakdere, Kamber, Çevlik ve Koçcağız mahallelerinde sürerken, ikinci hafta Alaybeyli, Sakaltutan, Yamaçlı, Süleymanlı ve Başakpınar ile devam etti.


EĞLENDİRİRKEN ÖĞRETİYOR!


Etkinliklerde, Hacivat-Karagöz oyunlarıyla çocuklara yerlere çöp atılmaması ve meyvelerin yıkamadan yenmeyeceği gibi temel bilgiler öğretilirken, İncili Çavuş karakterinin yansıttığı hikayeler ile iyi insan olmanın gereklilikleri, çevreye ve doğaya karşı saygılı olma ve dürüstlük gibi güzel ahlak kuralları aşılanıyor. Bunun yanında illüzyon gösterilerinde kullanılan hayvanlar üzerinden çocuklara hayvan sevgisi öğretiliyor.


Yaklaşık 2 saat süren programa çocukların yanı sıra büyükler de yoğun ilgi gösteriyor. Projeden memnuniyetlerini dile getiren veliler çocukların bu durumdan oldukça keyif aldıklarını vurgulayarak çocukların çeşitli konularda eğlenirken öğrendiklerini söyledi. Projenin devam etmesini isteyen veliler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.


Etkinlikte ayrıca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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