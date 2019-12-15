Çocuklarını eşinden kaçırdığı öne sürülen baba ile iki kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuklarını eşinden kaçırdığı öne sürülen baba ile iki kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Çocuklarını eşinden kaçırdığı öne sürülen baba ile iki kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Rusya uyruklu annelerinin yanındaki iki çocuğunu 13 ay önce kaçırdığı öne sürülen baba ile ona yardımcı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu çift serbest bırakıldı.

Çocuklarını eşinden kaçırdığı öne sürülen baba ile iki kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu Rusya uyruklu annelerinin yanındaki iki çocuğunu 13 ay önce kaçırdığı öne sürülen baba ile ona yardımcı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu çift serbest bırakıldı.

Ekiplerce 13 Aralık'ta gözaltına alınan Bekir A. (35), çocukları "zorla alıkoyma" ve "kötü muamele", Suriye uyruklu Faysal (30) ve Sena M. çifti de "zorla alıkoyma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen ve devlet korumasına alınan I.L.A ve E.A'nın 17 Aralık Salı günü Türkiye'ye gelecek annelerine teslim edileceği öğrenildi.

Bekir A. ile boşanma aşamasında olan Ekaterina E, 28 Kasım 2018'de 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunun kaybolduğu gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne başvurmuş, baba Bekir A'nın memleketi Denizli'de arama çalışması yapılmıştı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Faysal ve Sena M. çiftinin evinde olduğu belirlenen çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiş, baba Bekir A. ile Suriyeli çift 13 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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