Çocuklarını Görebilmek İçin 23 Bin Lira Harcadı

Boşandığı eşi mahkeme kararına rağmen iki çocuğunu da göstermediği için 9 yıldır icra yoluna başvuran baba İbrahim Aksoy , bugüne kadar icra işlemleri için 23 bin lira harcadı. İzmir 'de yaşayan İbrahim Aksoy, 2009 yılında eşiyle boşanma sürecine girdi. Down sendromlu 21 yaşındaki Berkay ve 11 yaşındaki Kaan adında iki çocuğu bulunan Aksoy, 2010 yılından bu yana eski eşi çocuklarını mahkeme kararına rağmen göstermediği için icra yoluna başvuruyor. Genellikle ayda iki kez icra müdürlüğünün yolunu tutan Aksoy, yaklaşık 350 TL tutan işlem ücretlerini ödeyerek çocuklarını haczediyor. Çocuklarını görmek için bugüne dek 23 bin lira harcadığını kaydeden Aksoy, maddi durumu olmayan pek çok ebeveynin çocuklarını icra yoluyla da göremediğini söyledi.Aksoy, "Boşanma süreci ile birlikte velayet bir tarafa verildikten sonra eğer karşı tarafta anlayış yoksa çocukları göstermiyor. Çocuklarını bu sebeple göremeyen yüz binlerce ebeveyn var. Eğer çocuklarını görmek isterse birçok külfete katlanmak zorunda. Parası olanlar icra müdürlüklerine gidip bir sürü bürokratik işlemden sonra çocuklarını görmek için bir miktar da para yatırıyorlar. 104 lira icra harcı, 150 lira psikolog ücreti veriliyor. Aracı yoksa icra müdürlüklerinin birçok yerde şart koştuğu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarıyla çocuklar alınmaya gidiliyor. Bu araçlar için de 100 lira ödeme yapmak durumundalar. Yani çocuğunu görmek isteyen ebeveyn, bir kerede 350 lira civarı parayı ödemek zorunda kalıyor" dedi."23 bin lirayı geçkin ödeme yaptım"2009 yılında eski eşiyle boşanma sürecine girdiğini kaydeden Aksoy, "2010 yılında eski eşim çocuklarımı görmemi engellemeye başladı. Tek çarenin icra yolu ile olduğunu öğrendim. Genellikle her ay iki defa çocuklarımı görmek için icra müdürlüğüne gidiyorum. Çalıştığım için her ay iki defa amirimden izin almak durumundayım. 2010 yılından günümüze kadar çocuklarımı sadece icra yolu ile görebildim. Maddi imkanım kısmen elverişli. Bugüne kadar çocuklarımı görebilmek için 23 bin lirayı geçkin ödeme yaptım. Çocuklarıma gelecek hazırlamam lazım. Küçük oğlum ortaokulda. Bu parayı ona iyi bir eğitim için kullanabilirdim. Yaptığımız kaba istatistiğe göre 50 bin civarında icra dosyası var. Yüz binlerce insan ise parası olmadığı için icra müdürlüğüne gidemiyor ve çocuğunu göremiyor. Babalarını görmeden büyüyen yüz binlerce çocuk var. Çocuğu karşı taraftan saklayarak kendi egosunu tatmin eden kişi aslında en büyük zararı çocuğa veriyor" diye konuştu.Aynı zamanda Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı olan İbrahim Aksoy, eski eşinin zaman zaman kendisine haber vermeden adresini değiştirdiğini, bir süredir çocuklarını görmek için Kuşadası 'na kadar gittiğini söyledi. - İZMİR