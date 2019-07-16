Son Dakika Haberleri: Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı
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Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı

3 saat önce

Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı Polis ekipleri intihara kalkışan şahsı son anda yakalayarak pencereden indirdiKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuklarını göremediğini iddia eden adan, Kocaeli Adliyesi'nin 4.

Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı
Polis ekipleri intihara kalkışan şahsı son anda yakalayarak pencereden indirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuklarını göremediğini iddia eden adan, Kocaeli Adliyesi'nin 4. Katında pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Atlamak üzere olan şahsı polis ekipleri son anda yakalayarak indirdi.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarını göremediği iddia eden C.T. isimli şahıs, adliyenin 4. Katında bulunan bir pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı çeşitli güvenlik önlemleri aldı.
Polis ekipleri ise şahsa yaklaşarak ikna etmeye çalıştı. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine tepki gösteren şahıs, atlamaya kalkıştı. Bu sırada bir polis memuru C.T.'yi yakalayarak pencereden aşağı indirdi. Fenalık geçiren C.T. polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından C.T., polis merkezine götürüldü.
Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı
Kocaeli Adliyesi, Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
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