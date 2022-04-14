Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü - Son Dakika
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Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü

14.04.2022 04:52
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü

Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadın, boğularak öldürüldü.

Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadın, boğularak öldürüldü. Olayla ilgili eski koca, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

KABİS sayesinde gözaltına alındı

'Kiralık Araç Kiralama Bildirim Sistemi'ne (KABİS), kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.'nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Yalçın P.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakınlarının ihbarıyla cinayet ortaya çıktı

Bu esnada, akşam saatlerinde Yalçın P.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı dairenin kapısını açık gören bir yakınları evin içerisine girdi. Burada Remziye Tüysüz'ü battaniyeye sarılı halde hareketsiz gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tüysüz'ün boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerin ardından Tüysüz'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili eski koca Yalçın P., kardeşleri Osman, Furkan ve baba Hanifi ile babaanne Hanım P., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü - Son Dakika


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