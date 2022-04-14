Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında

14.04.2022 08:07

İzmir'de çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki Remziye Tüysüz boğularak öldürüldü. Genç kadın boşandıktan sonra kocasında kalan iki çocuğunu ziyaret etmek istemişti. Olayla ilgili eski koca, iki kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alındı.

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, iddiaya göre çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Y.P.'nin İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün gece saat 23.45 sıralarında Y.P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını korkunç bir manzara ile karşılaştı.

BOĞARAK ÖLDÜRÜP BATTANİYEYE SARMIŞLAR

Evde Y.P.'nin babası H.P., babaannesi H.P., kardeşleri O.P. ve F.P. ile 2 çocuğu bulunduğu halde Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesedini gören yakını durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün öldüğü belirlendi. Tüysüz'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığı anlaşıldı.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Polis, evde bulunan Y.P.'nin babası H.P., babaanne H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESETTEN KURTULMAK İÇİN ARAÇ KİRALADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Remziye Tüysüz'ün cesedi bulunmadan önce evden ayrılan eski eşi Y.P.'nin çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.P.'nin, bir firmadan araç kiralaması ile bilgilerin emniyet birimlerine iletilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden polis ekibi, arama kaydı bulunan Y.P.'yi, evinin önünde yakaladı. Şüpheli emniyete götürülürken, bir süre sonra eski eşi Remziye Tüysüz'ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.P.'nin, eski eşi Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Y.P., H.P., O.P., F.P. ve H.P.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, Remziye Tüysüz'ü kimin öldürdüğü araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Hakkari polisin bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi Son dakika haberleri | Hakkari polisin bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi Son dakika haberleri... Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı Son dakika haberleri... Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı

Tragger, Konya, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
08:01 Altın yeni güne düşüşle başladı! İşte 14 Nisan güncel fiyatlar
07:54 14 Nisan Perşembe günü yurtta hava nasıl olacak?
07:44 Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu
07:41 Savaşın 50. günü: Ukrayna, Rusya'nın 510 mürettebatlı "Moskova" gemisini Neptün füzeleriyle vurdu
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 08:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklarını görmek için gittiği evde boğularak öldürüldü: Eski koca ve ailesi cinayetten gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement