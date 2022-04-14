Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

14.04.2022 04:59

Son dakika haber... İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski eşi Y.P.'nin (28) evinde boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılı halde bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski eşi Y.P.'nin (28) evinde boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayetle ilgili Y.P ile babası, babaannesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, iddiaya göre çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Y.P.'nin İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün gece saat 23.45 sıralarında Y.P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını korkunç bir manzara ile karşılaştı. Evde Y.P.'nin babası H.P., babaannesi H.P., kardeşleri O.P. ve F.P. ile 2 çocuğu bulunduğu halde Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesedini gören yakını durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün öldüğü belirlendi. Tüysüz'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığı anlaşıldı.

Polis, evde bulunan Y.P.'nin babası H.P., babaanne H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESETTEN KURTULMAK İÇİN ARAÇ KİRALADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Remziye Tüysüz'ün cesedi bulunmadan önce evden ayrılan eski eşi Y.P.'nin çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.P.'nin, bir firmadan araç kiralaması ile bilgilerin emniyet birimlerine iletilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden polis ekibi, arama kaydı bilinan Y.P.'yi, evinin önünde yakaladı. Şüpheli emniyete götürülürken, bir süre sonra eski eşi Remziye Tüysüz'ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.P.'nin, eski eşi Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Y.P., H.P., O.P., F.P. ve H.P.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, Remziye Tüysüz'ü kimin öldürdüğü araştırılıyor.

Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İZMİR-ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN İZMİR'E GELEN KADIN, ESKİ EŞİNİN EVİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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