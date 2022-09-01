Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu - Son Dakika
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Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu

01.09.2022 08:32

İstanbul Esenyurt'ta çocuklarını görebilmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına giden kadın satırla kovalandı. Görüş günü olduğunu belirtmesine rağmen eski kocası tarafından tehdit edilen kadın büyük bir şok yaşarken adamın elindeki satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Dört yıl önce eşinden boşanan Y.T. isimli kadının çocukları bir yıl önce ekonomik sorunları sebebiyle mahkeme kararıyla babalarının yanında verildi. Çocukların velayeti eski kocasında olan Y.T., ayda iki kez görüş hakkı olmasına rağmen üç aydır göremediği evlatları için arkadaşıyla birlikte eski eşinin Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki kasap dükkanına girdi. İçeri girdiğinde eski kocasına görüş günü olduğunu ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen kadın, eski eşi tarafından tehdit edildi.

SATIRLA KOVALADI

Bir süre sonra eline aldığı satırla eski karısına ve onun arkadaşına doğru yürüyen adam, "Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım" diye bağırarak onları kovdu. Çocuklarını göremeden dükkandan kovulan Y.T., büyük bir şok yaşarken öfkeli adamın satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklarını görmek istedi! Eski eşi satırla kovalayıp tehditler savurdu - Son Dakika
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