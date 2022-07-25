Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Son Dakika
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Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

25.07.2022 09:31

Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı Eşi tarafından bıçaklanan kadın ölmemek için meyve bıçağını 6.

Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Eşi tarafından bıçaklanan kadın ölmemek için meyve bıçağını 6. kattan aşağıya attı

DENİZLİ Denizli'de çocuklarını görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin eve giden talihsiz kadın dehşeti yaşadı. İki çocuğunun gözü önünde karnından bıçaklanan kadın, ölmemek için kocasının elinden almayı başardığı meyve bıçağını açık pencereden aşağıya attı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), boşanma aşamasında olduğu Fatma G.'nin yaşadığı evine gitti. Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6. kattan aşağıya atan Fatma G.'ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı. Gürültü seslerinin üzerine apart sahipleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü. Yaralı olan kadının ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuklarını görmeye gelen eşine dehşeti yaşattı: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı - Son Dakika
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