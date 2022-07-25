Karnından bıçakladığı karısına ilk müdahaleyi de o yaptı

Denizli'de çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), boşanma aşamasında olduğu Fatma G.'nin (28) yaşadığı evine gitti. Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6'ncı kattan aşağı atan Fatma G.'ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gürültü seslerinin üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.