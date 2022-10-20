Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı - Son Dakika
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Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

20.10.2022 15:43
Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (32) bir süre önce boşandığı eşi N.S.'nin (27) evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B'yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Ortahisar, Trabzon, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı bıçakladı - Son Dakika

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