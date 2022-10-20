Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

20.10.2022 16:25

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandıTRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

TRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. bir süre önce boşandığı eşi N.S.'nin evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B'yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı - Son Dakika

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