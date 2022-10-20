Olay, Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. bir süre önce boşandığı eşi N.S.'nin evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B'yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çocuklarını görmeye gitti, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı - Son Dakika

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