Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum - Son Dakika

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için dün akşam üzeri bir süre önce boşandığı eski eşi Y.P.'nin Bornova Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Aynı gün saat 23.45 sıralarında Y.P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

AİLESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Y.P.'nin babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİRALIK ARAÇ YAKALATTI

Polis, Tüysüz'ün boşandığı eşi Y.P.'nin de şüpheli olarak yakalanması için çalışma başlattı. Polis, başka bir suçtan da arandığı öğrenilen Y.P.'nin bir firmadan araç kiraladığı bilgisinin iletilmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis ekipleri, Y.P.'nin evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Y.P. evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Y.P., polisteki ilk ifadesinde boşandığı eşi Tüysüz'ü boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Y.P.'nin, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirtip, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerine hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi. Öte yandan cinayet işlendiğinde çiftin çocuklarının evde değil, babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.