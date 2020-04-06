ÇOCUKLARINI HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN METROBÜSE GELEN İKİ KADINA İZİN VERİLMEDİ -1 - Son Dakika

AVCILAR'da oturan iki kadın, hasta çocuklarını metrobüs ile hastaneye götürmek isteyince görevliler tarafından engellendi. İki çocuk, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Avcılar Metrobüs durağında bugün saat 08.30'a kadar gelen yolculara ücretsiz maske dağıtıldı. Ancak, maskeler kısa sürede tükendi. Gelen maskesiz yolcular araçlara alınmazken, yakındaki eczanelere yönlendirildi. Üniversite Metrobüs Durağı'na 2 yaşındaki oğlu Ali Mahir ile gelen Serpil Akpınar, metrobüse binmek istedi. Çocuğunun sara hastası olduğunu söyleyen kadına görevliler izin vermedi. Görevliler 112 ve 155'i aradı. Polis ve sağlık görevlileri beklenirken bu kez Suriyeli bir kadın 9 yaşındaki çocuğu ile durağa geldi. Kadın, Şişli Etfal Hastanesi'ne gitmek istediğini söyledi. Suriyeli anne, çocuğunun kanının 20 günde bir sulandırılması gerektiğini, randevusuna da geç kaldığını öne sürdü. Görevliler bu kadına da çocukların metrobüs ile yolculuğunun yasak olduğunu hatırlatarak yine 112 ve 155'e yönlendirdi. İki çocuk gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.