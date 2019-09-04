Son Dakika Haberleri: Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4)
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Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4)

4 dakika önce

OTURMA EYLEMİ YAPAN AİLE SAYISI 4'E ÇIKTI, HDP YİNE KEPENK KAPATTIDiyarbakır'da Çetinkaya, Akkoyun ve Biçer aileleri, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığını öne sürerek HDP il binasında başlattıkları oturma eylemi sürerken, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs günü HDP...

Çocuklarını isteyen ailelerin hdp önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4), System.String[]

OTURMA EYLEMİ YAPAN AİLE SAYISI 4'E ÇIKTI, HDP YİNE KEPENK KAPATTI
Diyarbakır'da Çetinkaya, Akkoyun ve Biçer aileleri, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığını öne sürerek HDP il binasında başlattıkları oturma eylemi sürerken, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirten baba Celil Bektaş da oturma eylemine katıldı. Bektaş ailesinin de gelmesiyle oturma eylemi yapan ailesi sayısı 4'e çıkarken, HDP il binası girişindeki kepenk, partililer tarafından kapatıldı.
OĞLU İÇİN ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYACAK
Akşam saatlerinde HDP önüne gelen baba Celil Bektaş, oğlu Yusuf'un 5 Mayıs günü HDP Diyarbakır il binasının 2'nci katındayken kaybolduğunu iddia ederek, oğlu için ölüm orucuna başlayacağını söyledi.


Halkların Demokratik Partisi, Yusuf Bektaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
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