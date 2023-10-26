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Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladı! Baba, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladı! Baba, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı

Son Güncelleme: 26.10.2023 16:35

2 hafta önce ortadan kaybolan çocuklarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran anne, boşanma aşamasında eşini hedef gösterdi. Yayına bağlanan baba, çocuklarını kaçırarak çöp konteynerinde sakladığını itiraf edince gözaltına alındı.

Konya'da yaşayan 12 yaşındaki Cumali ve 14 yaşındaki Sude Akçam kardeşler, 13 Ekim Cuma günü ortadan kayboldular. Çocuklarından günlerdir haber alamayan endişeli anne Keziban Dağlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi. Yayına bağlanan baba, çocuklarını kaçırarak konteynerde sakladığını itiraf etti. Baba, anlattıklarından sonra canlı yayında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BABANIN TAVIRLARINDAN ŞÜPHE ETTİ

Çocuklarının kaybından eski eşi Burhan Akçam ile boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Dağlı'yı sorumlu tutan anne Keziban Dağlı, günlerdir haber alamadığı çocuklarının hayatlarından endişe ettiğini söyledi. Annenin anlattıklarından sonra Niğde'de yaşayan baba, Müge Anlı'nın canlı yayına bağlandı. Baba Burhan Akçam'ın rahat tavırlarına ve çelişkili açıklamalarına dikkat çeken Müge Anlı, çocukların babaları Burhan Akçam tarafından kaçırıldığını söyleyen bir ihbarcıya ulaştı.

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde saklayan baba, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı

"VELAYETLERİNİ ALIRSAM ÇOCUKLARI VERİRİM"

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladığı iddia edilen baba Burhan Akçam, Müge Anlı'nın ısrarlı soruları karşısında itirafta bulunarak "Madem sen ve emniyet müdürü bu kadar endişeli anlatayım. Bu kadın çocuklara bakmıyordu. Kızım Sude de beni aradı. Kızım Sude ve oğlum Cumali, yürüyerek Aksaray'ın çıkışına kadar gelmişler. Çocuklar şu anda, Afyonkarahisar'dalar. Velayetlerini alırsam çocukları veririm" dedi.

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde saklayan baba, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Baba Burhan Akçam'ın canlı yayındaki itirafı sonrası Niğde İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Burhan Akçam, canlı yayın sırasında gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Anne Keziban Dağlı ve yakınları, çocukların sağ olduğunu duyunca derin bir nefes aldı.

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Son Dakika Hukuk Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladı! Baba, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladı! Baba, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı - Son Dakika
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