Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu - Son Dakika
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Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu

11.08.2022 10:09

Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu Adana'da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp 'Sizi 10 gün sonra alacağım' diyerek ortadan kayboldu Gözü yaşlı çocuklar, polis merkezine götürüldü Çocuklar koruma altına alındı, polisin anne...

Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu

Adana'da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp 'Sizi 10 gün sonra alacağım' diyerek ortadan kayboldu

Gözü yaşlı çocuklar, polis merkezine götürüldü

Çocuklar koruma altına alındı, polisin anne ve babayı araması sürüyor

ADANA Adana'da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp 'Sizi 10 gün sonra alacağım' diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polis bildirdi. Gözü yaşlı çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Nurcan Kaymaz ve Sabahattin Darende çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten olan Doğa (12), Yasin ve Elif isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

Anne Nurcan, sabah saatlerinde ise 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise 'Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu.

Kebapçı polise ihbar etti

Çocukların babasını arayan ancak ulaşamayan Şaban Erkek, çocukların durumuna üzülüp polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çocukların bilgilerini alıp anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları polis merkezine götürdü.

Çocuklar araçlara binerken ağladı

Çocukların ekip araçlarına binerken ağlamaları ise yürekleri dağladı.

Kebapçı Şaban Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Çocukları bugün benim yanıma bıraktı, çekip gitti. 'Çocukları babalarına bırak' dedi ancak babaları da telefonları açmıyor. Bende en son polise haber verdim. Babalarına ulaşamadım. Anneleri de aradım onun da telefonu kapalı. Anne Mersin'e gittim diyor ama tam bilmiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu - Son Dakika

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