Son Dakika Haberleri: Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler
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Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler

19 dakika önce

Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı.

Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler, System.String[]
Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı. Anne ve baba hayatını kaybederken o anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ramensky bölgesindeki bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. 7 yaşındaki çocuklarını iple camdan aşağıya sarkıtan anne ve baba daha sonra camdan atladı.

İtfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada camdan atlayan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


Moskova, Rusya, Anne, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:43 Kaynak: DHA
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