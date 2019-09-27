Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler
19 dakika önce
Rusya'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:43 Kaynak: DHA
'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında, çocuklarını iple aşağıya sarkıtarak kurtaran anne ve baba, daha sonra camdan atladı. Anne
ve baba hayatını kaybederken o anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ramensky bölgesindeki bir binanın 5'inci katında yangın çıktı. 7 yaşındaki çocuklarını iple camdan aşağıya sarkıtan anne ve baba daha sonra camdan atladı.
İtfaiye ekiplerinin binaya girmeye çalıştığı sırada camdan atlayan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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