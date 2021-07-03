Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak'ta gün gece yaşanan olayda iddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen şahıs 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya üzerinden sürekli taciz mesajları attı. Mesajlardan rahatsız olan çocuk, durumu ailesine anlatarak yardım istedi.

ÇOCUĞUN AİLESİ TUZAK KURUP TACİZCİYİ YAKALADI

Tacize maruz kalan çocuğun yardımı sonrasında aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden tacizciyle yazışmaya başladı. Çocukmuş gibi yazışan aile fertleri, tacizciyle buluşmak için nokta belirleyip oraya çağırdı. Tacizcinin durumdan şüphelenmemesi için aile, bir süre daha yazışmaya devam etti.

ÖNCE MEYDAN DAYAĞI ATTILAR, SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumdan şüphelenmeyen tacizci, belirtilen gün ve saatte buluşma noktasına gelince hayatının şokunu yaşadı. Aile fertleri tacizciyi yakalayarak sokakta meydan dayağı attı, bir süre sonrada polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen tacizcinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Arnavutköy'de tacizcinin sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği çocuğun ailesinden dayak yediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, tacizcinin gelmesi ve aile fertlerinin tacizciyi darp ettiği ve bir süre sonrada polisin gelerek tacizciyi yakaladığı görülüyor.