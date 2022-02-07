Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı - Son Dakika

Dün saat 16.00 sıralarında Maltepe'de yaşayan Özal Toraman, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu eşi Cemile Toraman ile tartıştı. Özal Toraman, önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi daha sonra eşine silahla ateş etti.

İNTİHARA KALKIŞTI

Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifti ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Haberi duyan yakınları çiftin evine koştu. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman'ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

"TARTIŞTIKLARINI BİLE GÖRMEMİŞTİK"

Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Bizi de şok ettiler şu anda. İkisi de yaşıyorlardı iyilerdi. İnşallah iyi olurlar ek temennimiz o. İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Titriyorlardı çocuklar aldığımızda. Ama inşallah iyi olacaklar tek temennimiz o" dedi.