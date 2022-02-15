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ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI - Son Dakika

ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI

15.02.2022 11:55

BOLU'da, çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U.?nun çalışır halde bıraktığı otomobilin motoru tutuştu.

BOLU'da, çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U.?nun çalışır halde bıraktığı otomobilin motoru tutuştu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilin motor kısmı yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Köroğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta meydana geldi. Çocuklarını okula götürmek isteyen İsmail U., 14 BP 116 plakalı otomobilini evinin önünde çalışır halde bıraktı. Aracının motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, durumu itfaiyeye haber verdi. Motor kısmı alev alev yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağa sonucu çıktığı tahmin edilirken, aracın motor kısmı yandı.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI
ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI
ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMEDEN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI OTOMOBİLİ YANDI - Son Dakika
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