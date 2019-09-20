Son Dakika Haberleri: Çocuklarını öldüren eşine "canavar" diye bağırdı
Son Dakika Güncel Haber

Çocuklarını öldüren eşine "canavar" diye bağırdı

1 saat önce

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Çocuklarını öldüren eşine

Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan anne hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Selma C. ile müşteki konumundaki eşi Abdulcabbar C. katıldı.

Söz verilen Abdulcabbar C, sanık eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, "Bu olayla ilgili savcılıkta ifade vermiştim. O beyanlarımı tekrar ediyorum. Burada aynı olayı tekrar anlatmak istemiyorum. Her şey yeterince açık ve ortada." diye konuştu.

Sanık Selma C. ise savunmasında, "Ben çocuklarımı seviyorum, ben onlara böyle bir şey yapmam. Herkes benim çocuklarımı nasıl sevdiğimi bilir. Onlar benim her şeyim. Bunları baskı altında kaldığım ve ilaç kullandığım için yaptım. Yoksa, hangi anne çocuğuna böyle bir şey yapabilir? Eşim ve ailesinden şiddet görüyordum, dayak yiyordum, karakola müracaat etmiştim." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine eşinin üzerine yürüyen ve güvenlik görevlilerince engellenen Abdulcabbar C, "Madem benden intikam alacaktı, bunu neden çocuklarımdan çıkardı. Ne hakkı vardı? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Canavar." diyerek tepkisini gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı
Canlandırdığı bütün karakterler ölen ünlü aktör Sean Bean "Beni artık öldürmeyin " diyerek isyan etti Öldürülen minik Leyla'nın babası zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:56:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklarını öldüren eşine "canavar" diye bağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]