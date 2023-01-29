Çocuklarını öldürüp intihar eden baba ve çocukları Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika
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Çocuklarını öldürüp intihar eden baba ve çocukları Şanlıurfa'da defnedildi

29.01.2023 16:26
Çocuklarını öldürüp intihar eden baba ve çocukları Şanlıurfa'da defnedildi

Çocuklarını öldürüp intihar eden baba ve çocukları Şanlıurfa'da defnedildi -Üçkardeş ile baba yan yana defnedildi İstanbul'da 3 çocuğunu iple astıktan sonra intihar eden baba ile 3 çocuğu, Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi.

Çocuklarını öldürüp intihar eden baba ve çocukları Şanlıurfa'da defnedildi

-Üçkardeş ile baba yan yana defnedildi

ŞANLIURFA - İstanbul'da 3 çocuğunu iple astıktan sonra intihar eden baba ile 3 çocuğu, Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi.

Olay, 27 Ocak'ta Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Eşinin terk ettiği Mahir Mehmet Altun oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendisini de asarak yaşamına son verdi. Ölü bulunan baba ile çocukları Berat (11), Büşra A. ve Yusuf Efenin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kara yolu ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yüksektepe Mahallesi'ne götürüldü. Baba ile 3 çocuğunun cenazeleri, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarını öldürüp intihar eden baba ve çocukları Şanlıurfa'da defnedildi - Son Dakika

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