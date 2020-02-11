Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarını silahla tehdit edip 'sizi öldüreceğim' diyen anneye velayet verildi - Son Dakika

Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi

22 dakika önce

Ankara'da bir anne çocuklarına dehşet dolu dakikalar yaşattı. Eşiyle tartışan kadın, kocası evden çıkmasının ardından çocuklarına silah doğrultup "Sizi öldüreceğim" dedi. Ancak mahkeme çocukların velayetini anneye verdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre akıllara durgunluk veren olay geçen sene Mayıs ayında yaşandı.

7 yıldır evli olan ve 5 ila 6 yaşlarında iki çocuk sahibi Y.M. ve C.M. çifti evde şiddetli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından baba evden ayrıldı. Bu duruma öfkelenen anne C.M. çocuklarına silah doğrulttu. Zavallı çocukların korku anlarını ise çektiği video ile eşine gönderdi. Videoda annenin çocuklarına 'sizi öldüreceğim, kendimi de' demesi dikkat çekti. Neye uğradığını şaşıran çocukların ise ağlaması video görüntülerinde yer aldı.

ÇOCUKLARINI BABAANNELERİNE GÖTÜRDÜ

Videoyu izleyen baba, eve giderek çocuklarını aldı ve babaevine götürdü. Bir süre sonra çocukları görmesi için C.M.'ye izin verdi verdi ve annelerine gönderdi. Ancak daha sonra anne C.M. çocukları babaya geri vermeyi reddetti. Mevcut gerginliğin artması üzerine çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

MAHKEME ÖNCE VELAYETİ BABAYA VERDİ

Baba Y.M. çocukların velayetini almak için mahkemeye başvuruda bulundu. Eşinin kendisine gönderdiği video kayıtlarını da delil olarak mahkemeye ibraz etti. Mahkeme babanın velayet talebini kabul etti. Mahkeme çocukların velayetini babaya verip, anneyi de savcılığa ihbar etti. Anne C.M. ise baba hakkında 'uzaklaştırma' kararı talep etti. Mahkeme bu talebi de kabul etti.

ANNE MESAJLARI GEREKÇE GÖSTERDİ

Ancak anne C.M. çocukları babalarına yine teslim etmedi. Baba Y.M. ise çocukların kendisine geri vermesi için eşine telefon mesajı attı. Anne kendisine atılan mesajları gerekçe göstererek polise başvurdu. Mahkeme 'uzaklaştırma' kararını ihlal ettiği gerekçesiyle babaya üç gün hapis cezası verdi. Anne C.M. bu karardan sonra yeniden mahkemeye başvuruda bulunarak çocukların velayetini kocasından geri aldı.

Baba Y.M. kendisine gönderilen videoya rağmen velayetin anneye verilmesine itiraz etti. Savcılık C.M. hakkında 'silahlı tehdit' suçlamasıyla dava açtı.Şimdi mahkemenin babanın velayet itirazına vereceği karar bekleniyor.

Çocuklarını silahla tehdit edip sizi öldüreceğim diyen anneye velayet verildi
Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:32 
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