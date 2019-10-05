Son Dakika Haberleri: Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar
Son Dakika Genel Haber

Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar

1 saat önce

Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar Amaç çocuklarla kaliteli birlikte vakit geçirmeDÜZCE - Çocuklarını teknolojik bağımlılığından korumak isteyen Düzceli kadınlar, çocuklarıyla birlikte oynayabilecekleri zeka oyunlarını öğreniyorlar.

Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar

Amaç çocuklarla kaliteli birlikte vakit geçirme

DÜZCE - Çocuklarını teknolojik bağımlılığından korumak isteyen Düzceli kadınlar, çocuklarıyla birlikte oynayabilecekleri zeka oyunlarını öğreniyorlar. Kadınlar, çocuklarının telefon, tablet, bilgisayar gibi bağımlılık yapan cihazlardan uzaklaştırarak geleneksel zeka oyunlarını öğrenmek üzere Düzce Gençlik Merkezinde biraya geldiler.

Günümüzün en tehlikeli bağımlılıkları arasında gösterilen cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan çocuklarını uzak tutmak isteyen anneler, bir araya gelerek çocuklarıyla birlikte oynayabilecekleri geleneksel zeka oyunlarını öğrenmeye başladılar. Çocuklarını da yanlarına alan Düzceli kadınlar, Gençlik Merkezi'nde toplanarak, gençlik liderlerinden zeka oyunları hakkında bilgiler aldılar. Proje ile teknoloji bağımlılığın hat safhada olduğu bu yıllarda Düzceli bayanların çocuklarıyla eğlenceli ve kaliteli zamanlar geçirmesi planlanıyor.

Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle Antrenör Nermin Alayıldız önderliğinde gençlik lideri Kübra Günoğlu eğitmenliğinde kadınlar mangala, abalone, reversi oyunlarını öğrenmeye başladılar. Kadınlar öğrendikleri oyunları, okullarının tatil olduğu hafta sonunda ise çocuklarına öğretmeleri istenecek. Antrenör Nermin Alayıldız Annelerin zeka oyunu öğrenmesi ile ilgili bilgiler verdi. "Çağımızın hastalığı teknoloji bağımlılığı. Sporcularda da, çocuklarda da bunu çok yaşıyoruz. Sürekli ellerinde tablet, telefon bilgisayar ile uğraşıyorlar. Biz büyüklerde eve gidince tablete dokunma, telefonu elleme diyoruz ama çocuklara hiçbir şey vermiyoruz. Bunları düşünerek çocuklardan önce anneleri eğitirsek eğer anneler bu oyunları öğrenirse evde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilirler. Amacımız önce anneleri eğitmek annelerle birlikte de çocuklara kaliteli ortamlar hazırlamak. Çünkü çağımızda insanlar çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçiremiyorlar. Bizde elimizdeki imkanlar dahilinde bayanlara, ev hanımlarına çocuklarıyla zaman geçirmeleri için olanak sağlamaya çalışıyoruz. Gruplar halinde çok fazla talep var. Her hafta bir oyun seçeceğiz. Bu oyun üzerinde kadınlarımızı geliştireceğiz. Sonrada bunları çocuklarına öğretmelerini isteyeceğiz. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız" dedi.

Projeye katılan kadınlar ise, projenin yararlı olduğunu ve çocuklarıyla birlikte oynayacakları öğrenmekten mutlu olduklarını dile getirdiler.

Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar

Düzce, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Tarım Kredi Kooperatifi, 15 olan mağaza sayısını 500'e çıkaracak Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:00:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklarını teknoloji bağımlılığından kurtarmak için zeka oyunu öğreniyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]