Son dakika: ÇANAKKALE - Çocuklarını trafik kazasında kaybeden aile suçlunun en ağır cezayı almasını bekliyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in ailesi, çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün en ağır cezayı almasını beklediklerini ifade etti.

Biga'da 11 Ağustos'ta Mehmet Ali Ş. idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin Şakirbey kavşağında elektrikli bisikletine çarpması sonucu yaşamını yitiren Şahin'in, ailesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Baba Mustafa Şahin (47) olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi.

Hala kazanın şokunda olduklarını belirten Şahin, "Kaan bizim hayatımızda her zaman vardı.

Aldığımız kararlarda vardı. Hayatla ilgili bize birçok şey öğretirdi. Bir büyük gibi konuşurduk. Gitti hala bize çok şey öğretti. İnsan olmayı öğretti. İyi insanlarla tanışmamıza vesile oldu. Birçok konu hakkında ön yargılarımızı kırdı. İyi ki bizim çocuğumuz olmuş. Allah ondan razı olsun. Biz de ona layık bir aile olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz yaşayan ölüler gibiyiz. Bizim gibi yüzlerce, binlerce aynı olayı yaşayan, ölü gibi yaşayan insanlar var. Devletimizden bununla ilgili ciddi yaptırımlar gelmesini istiyoruz." dedi.

Katillerin sokağa salınmasını istemediklerini, yargılanmalarını ve ceza almalarını beklediklerini dile getiren Mustafa Şahin, şöyle devam etti:

"Alkol alıp trafiğe çıkarken direksiyonun başına geçtiğinde başına neler gelebileceğini, birine zarar verirsem bunun sonuçlarının neler olabileceğini bilmesi gerek. 6 Aralık Pazartesi günü Ankara Mülkiyeliler Birliği teras katında basın toplantısı yapacağız. Bizim durumumuzda olan, bizim yaşadığımız acıyı yaşayan aileler toplanacağız. İsteklerimizi dile getireceğiz. Birilerine sesimizi duyurmayı amaçlıyoruz. Gerekirse tüm Türkiye'deki insanları tek tek, kapı kapı gezerek insanları bilinçlendireceğiz. 7 Aralık Salı günü yine Ankara'da Sıhhiye Adliyesi önünde toplanacağız. Umut için bütün aileler destek olacağız. Katilin en yüksek cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonra kendi hayatlarımızı bıraktık. Onlar için mücadele edeceğiz. Bu ayın 24'ünde 4. duruşmamız var. Muhtemelen karar duruşması olacak. Katilin en yüksek cezayı almasını istiyoruz. Benim oğlum 20 yaşında idi. 20 yaşında öldürüldü. Katilin en az 20 yıl ceza almasını istiyorum. Bize bunu devletimizde borçlu. Hukuk da borçlu."

Anne Nermin Şahin (42) ise oğlunu kaybedeli 115 gün olduğunu ifade etti.

Bu sürenin kendileri için 30 yıl, 40 yıl gibi olduğunu söyleyen Şahin, "Alkollü ölüme sebebiyet veren katillere caydırıcı cezalar maalesef yok. Türkiye'de benim gibi yüzlerce anne var. Eğer ki bu katillere caydırıcı cezalar verilmiş olsaydı benim oğlum şimdi okulunda olacaktı. Belki biz onunla görüntülü koşuyor olacaktık. Bana okul anılarını anlatacaktı ama yok, caydırıcı ceza yok. Doğal olarak da o katilin, devletin bana bir evlat borcu var. Bunu ödesinler istiyorum. Katilin hapse girmesini istiyorum." diye konuştu.

Olay

Biga'da 11 Ağustos'ta Mehmet Ali Ş. idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin Şakirbey kavşağında elektrikli bisikletine çarpması sonucu yaralanan Necati Kaan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şahin, YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirlenmişti.